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      Курс валют на 13 августа: евро и доллар прибавляют в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 13 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ на 13 августа / GettyImages

      На вторник, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По данным НБУ, как главная валюта Европейского Союза, так и заокеанский доллар несколько вырастут в цене.

      Государственный регулятор установил, что 13 августа за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен и 16 копеек.

      Следует знать: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Это на 7 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день – 12 августа.

      Зато европейская валюта вырастет в цене лишь на 6 копеек.

      Поэтому во вторник, 13 августа, один евро будет стоить 28 гривен и 16 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар Евро Доллар-Гривна Гривна
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