Курс валют на 13 августа: евро и доллар прибавляют в цене
На вторник, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По данным НБУ, как главная валюта Европейского Союза, так и заокеанский доллар несколько вырастут в цене.
Государственный регулятор установил, что 13 августа за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен и 16 копеек.
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Это на 7 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день – 12 августа.
Зато европейская валюта вырастет в цене лишь на 6 копеек.
Поэтому во вторник, 13 августа, один евро будет стоить 28 гривен и 16 копеек.
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