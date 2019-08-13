Курс валют на 13 августа: евро и доллар прибавляют в цене

На вторник, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По данным НБУ, как главная валюта Европейского Союза, так и заокеанский доллар несколько вырастут в цене.

Государственный регулятор установил, что 13 августа за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен и 16 копеек.

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Это на 7 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день – 12 августа.

Зато европейская валюта вырастет в цене лишь на 6 копеек.

Поэтому во вторник, 13 августа, один евро будет стоить 28 гривен и 16 копеек.