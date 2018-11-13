На вторник, 13 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта Евросоюза снова ощутимо подешевела.

Так, в сравнении с предыдущим банковским днем, евро упал в цене больше, чем на 20 копеек.

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Во вторник, 13 ноября, официальный курс евро составит 31 гривну 43 копейки.

Зато доллар несильно, но подорожал – его курс вырос на 1 копейку.

Нацбанк установил курс доллара США на 13 ноября на уровне 27 гривен 90 копеек.