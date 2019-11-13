Курс валют на 13 ноября: евро стоит меньше 27 гривен, доллар также потерял позиции
На среду, 13 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного упали в цене.
Согласно данным НБУ, 13 ноября за один американский доллар придется выложить 24,46 гривны.
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Это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 12 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 12 ноября.
Таким образом, в среду цена евро составит 26,94 гривны.
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