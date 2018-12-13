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      Курс валют на 13 декабря: валюта начала дорожать

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      Курс валют НБУ на сегодня 13.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 13 декабря / crimea.kp.ru

      На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе мировые валюты начали дорожать в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, 13 декабря за один американский доллар придется отдать 27 гривен 81 копейку.

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      Заметим, что это на 10 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

      Евро также прибавило в цене, однако меньше, чем "зеленый" – только 2 копейки в сравни с курсом на среду.

      Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 31 гривну 55 копеек.

      Теги: Новости Украины Доллар Валюта Курсы валют Доллар-Гривна евро Гривна
      Источник: 24 Канал
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