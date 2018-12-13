Курс валют НБУ на сегодня 13.12.2018: курс доллара, курс евро

На четверг, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе мировые валюты начали дорожать в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, 13 декабря за один американский доллар придется отдать 27 гривен 81 копейку.

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Заметим, что это на 10 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

Евро также прибавило в цене, однако меньше, чем "зеленый" – только 2 копейки в сравни с курсом на среду.

Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 31 гривну 55 копеек.