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      Курс валют 13 декабря: евро начал дорожать

      133 Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 13 декабря / t1.ua

      В пятницу, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта снова подешевела, а европейская – начала расти в цене.

      Как сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте, 13 декабря цена американского доллара составит 23 гривны 56 копеек.

      Интересно: 20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов

      Это на 4 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 12 декабря.

      В то же время, главная валюта Евросоюза начала дорожать и прибавила в цене относительно гривны 10 копеек.

      Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 24 копейки.

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      Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Доллар Евро
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