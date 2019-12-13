Курс валют 13 декабря: евро начал дорожать
В пятницу, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта снова подешевела, а европейская – начала расти в цене.
Как сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте, 13 декабря цена американского доллара составит 23 гривны 56 копеек.
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Это на 4 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 12 декабря.
В то же время, главная валюта Евросоюза начала дорожать и прибавила в цене относительно гривны 10 копеек.
Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 24 копейки.
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