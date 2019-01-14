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      Курс валют на 14 января: доллар и евро несколько потеряли в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 14.01.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 14 января: доллар и евро дешевеют / Фото из открытых источников

      На понедельник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта подешевели, причем обе фактически одинаково.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 14 января цена американского доллара составит 28,15 гривны.

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      Заметим, что это на 12 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

      Что касается евро, то он также подешевел, однако уже на 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

      Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 32,47 гривны.

       

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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