Курс валют на 14 января: доллар и евро несколько потеряли в цене

На понедельник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта подешевели, причем обе фактически одинаково.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 14 января цена американского доллара составит 28,15 гривны.

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Заметим, что это на 12 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

Что касается евро, то он также подешевел, однако уже на 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 32,47 гривны.