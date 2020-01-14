Курс валют на 14 января: гривна снова укрепляется относительно доллара и евро
На вторник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская национальная валюта несколько добавила по отношеню к главным валютам США и ЕС.
НБУ сообщает, что во вторник, 14 января, американский доллар будет стоить 23 гривны 93 копейки.
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Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" снизится на 4 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 13 января.
Так же несущественно подешевеет и главная валюта Европейского Союза – на 3 копейки.
Во вторник за один евро придется заплатить 26 гривен 62 копейки.
Как меняется курс валют по началу 2020 году?
От началу 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-30 копеек.
Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.
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Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.
Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала