Курс валют на 14 января: гривна снова укрепляется относительно доллара и евро

На вторник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская национальная валюта несколько добавила по отношеню к главным валютам США и ЕС.

НБУ сообщает, что во вторник, 14 января, американский доллар будет стоить 23 гривны 93 копейки .

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Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" снизится на 4 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​ – 13 января.

Так же несущественно подешевеет и главная валюта Европейского Союза – на 3 копейки.

Во вторник за один евро придется заплатить 26 гривен 62 копейки .

Как меняется курс валют по началу 2020 году?

От началу 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-30 копеек.

Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

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Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.