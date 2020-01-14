10:05
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, 13 января
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, 13 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Курс валют на 14 января: гривна снова укрепляется относительно доллара и евро

      272 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на 14 января / 24 Канал

      На вторник, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская национальная валюта несколько добавила по отношеню к главным валютам США и ЕС.

      НБУ сообщает, что во вторник, 14 января, американский доллар будет стоить 23 гривны 93 копейки.

      Обратите внимание! Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз

      Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" снизится на 4 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​ 13 января.

      Так же несущественно подешевеет и главная валюта Европейского Союза  на 3 копейки.

      Во вторник за один евро придется заплатить 26 гривен 62 копейки.

      Как меняется курс валют по началу 2020 году?

      От началу 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро  26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-30 копеек.

      Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

      Узнайте больше: Почему гривна укрепляется: объяснение МВФ

      Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

      среднегодовой курс гривны, сколько стоил доллар
      Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала

      Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
      сегодня
      9732
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Життя без пластику, або Земля та Zero Waste tendention
      Олена Скачко 67
      сегодня , 06:20 В течение года помощь детям с инвалидностью будет расти: инфографика
      Анна Запотоцька 64
      сегодня , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 533
      13 января , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 828
      13 января , 21:43 Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ
      Світлана Попова 449
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук