Курс валют на 14 февраля: доллар и евро подорожали

На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 9 копеек. Поэтому стоимость "зеленого" в четверг составляет 27 гривен 9 копеек.

Читайте также: Что будет с курсом гривны до и после выборов: объяснение экономиста

Тем временем европейская валюта прибавила в цене 12 копеек и теперь стоит 30 гривен 62 копейки.