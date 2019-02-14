Курс валют на 14 февраля: доллар и евро подорожали
На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 9 копеек. Поэтому стоимость "зеленого" в четверг составляет 27 гривен 9 копеек.
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Тем временем европейская валюта прибавила в цене 12 копеек и теперь стоит 30 гривен 62 копейки.
Источник: 24 канал
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