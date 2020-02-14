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      Курс валют на 14 февраля: доллар – стабилен, евро несколько упал в цене

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      Каким будет курс валют от НБУ 14 февраля / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На пятницу, 14 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, Американская валюта практически не потеряла в цене. В то же время, евро подешевел.

      Каким будет курс доллара по отношению к гривне

      Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, 14 февраля один американский доллар будет стоить 24,47 гривны. Это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день – в четверг, 13 февраля.

      Знайте больше: В чем преимущества укрепления гривні: объяснение НБУ

      Заметим, что в 2020 году американская валюта в основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны, а через некоторое время – и в 25 гривен. С 5 февраля доллар постепенно начал падать. В конце 2019-го один доллар стоил меньше всего 23,3 гривны.

      Каким будет курс евро по отношению к гривне

      Если сравнивать с курсом на 13 февраля, евро вырос в цене. Таким образом, европейская валюта подешевела на 14 копеек и будет стоить в пятницу 26,58 гривны за единицу.

      В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

      С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны. После этого европейская валюта лишь укреплялась.

      Интересно! Если бы доллар был по 27 гривен: в Нацбанке пояснили последствия фиксированного курса

      Почему гривна падала в начале 2020-го

      Как рассказал 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

      В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая приходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низкие. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны до начала 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.

      В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержания курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угроз для обесценивания гривны нет, и гривна продолжит укрепляться в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит около 27 гривен за один доллар.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала 

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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