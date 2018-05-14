Курс валют на 14 мая: цена на доллар не изменилась, а евро подорожал
В понедельник, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.Согласно официальным данным на сайте НБУ, американский доллар продержится на той же отметке, что и до выходных.
По информации Нацбанка, 14 мая цена американского доллара составит 26 гривен 19 копеек.
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Добавим, что его стоимость после выходных не изменилась.
А вот европейская валюта по сравнению с пятницей, 11 мая, поднялась в цене аж на 15 копеек.
Так, 14 мая стоимость евро составит 31 гривну 26 копеек.
Источник: 24 Канал
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