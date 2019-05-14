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      Курс валют на 14 мая: доллар и евро незначительно подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 14.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют от НБУ на 14 мая / GettyImages

      На вторник, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость американской и европейской валют изменилась незначительно – обе немного подешевели.

      Как на своем сайте сообщает Нацбанк, 14 мая американский доллар будет стоить 26,11 гривны.

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      Цена "зеленого" в гривне предыдущего банковского дня была на 10 копеек выше.

      Что касается евро, то его цена также изменилась незначительно, всего на 7 копеек.

      Во вторник, 14 мая, цена европейской валюты составит 29,36 гривны.

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      Теги: Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют Новости Украины
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