Курс валют на 14 мая: доллар и евро незначительно подешевели

На вторник, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость американской и европейской валют изменилась незначительно – обе немного подешевели.

Как на своем сайте сообщает Нацбанк, 14 мая американский доллар будет стоить 26,11 гривны.

Читайте также: Монета с легендарным украинским актером появится в Украине: фото

Цена "зеленого" в гривне предыдущего банковского дня была на 10 копеек выше.

Что касается евро, то его цена также изменилась незначительно, всего на 7 копеек.

Во вторник, 14 мая, цена европейской валюты составит 29,36 гривны.