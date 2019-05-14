Курс валют на 14 мая: доллар и евро незначительно подешевели
На вторник, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость американской и европейской валют изменилась незначительно – обе немного подешевели.
Как на своем сайте сообщает Нацбанк, 14 мая американский доллар будет стоить 26,11 гривны.
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Цена "зеленого" в гривне предыдущего банковского дня была на 10 копеек выше.
Что касается евро, то его цена также изменилась незначительно, всего на 7 копеек.
Во вторник, 14 мая, цена европейской валюты составит 29,36 гривны.
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