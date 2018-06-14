Курс валют на 14 июня: доллар растет, а евро падает
На четверг, 14 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная европейская валюта на несколько копеек подешевела, а доллар наоборот подорожал.
Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США вырос в цене на 4 копейки.
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14 июня его официальный курс составляет 26 гривен 12 копеек.
Зато евро опустился в цене на 2 копейки. В четверг, по данным НБУ, его курс составит 30 гривен 73 копейки.
Источник: 24 канал
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