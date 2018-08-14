Курс валют на 14 августа: доллар существенно поднялся, евро продолжает дешеветь

На вторник, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар продолжает существенно прибавлять в цене, а вот евро несколько теряет позиции.

Согласно официальным данным НБУ, во вторник, 14 августа, доллар поднимется сразу на 10 копеек по сравнению с курсом за 13 августа. Читайте также: Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют Так, его стоимость составит 27 гривен 34 копейки. В свою очередь, курс евро 14 августа составит 31 гривну 18 копеек. Это – на 3 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.