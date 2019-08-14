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      Курс валют на 14 августа: доллар без изменений, евро немного подорожал

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 14 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ на 14 августа / GettyImages

      На среду, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обоих мировых валют почти не изменилась по отношению к украинской гривне.

      Государственный регулятор установил, что 14 августа за один "зеленый" придется заплатить 25 гривен и 15 копеек.

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      Это лишь на 1 копейку меньше, чем накануне (во вторник, 13 августа).

      Зато европейская валюта в среду, 14 августа, выросла в цене на 6 копеек.

      Поэтому один евро стоит 28 гривен и 22 копейки.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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