Курс валют на 14 августа: доллар без изменений, евро немного подорожал
На среду, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обоих мировых валют почти не изменилась по отношению к украинской гривне.
Государственный регулятор установил, что 14 августа за один "зеленый" придется заплатить 25 гривен и 15 копеек.
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Это лишь на 1 копейку меньше, чем накануне (во вторник, 13 августа).
Зато европейская валюта в среду, 14 августа, выросла в цене на 6 копеек.
Поэтому один евро стоит 28 гривен и 22 копейки.
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