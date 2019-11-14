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      Курс валют на 14 ноября: валюта вновь подешевела

      14 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 14 ноября 2019
      Курс валют НБУ на 14 ноября / morguefile.com

      На четверг, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюты существенно потеряли в цене.

      Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 14 ноября цена американского доллара составит 24 гривны 32 копейки.

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      Это на 14 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 13 ноября.

      Главная валюта Евросоюза также потеряла в цене по отношению к гривне, но существеннее – 18 копеек.

      Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 76 копеек.

      blog_ava
      Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака
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      1597
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины НБУ Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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