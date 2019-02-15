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      Курс валют на 15 февраля: Доллар немного вырос, евро – почти без изменений

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      Курс валют НБУ на сегодня 15.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 15 февраля / gettyimages.com

      На пятницу, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар немного прибавил, а цена евро почти не изменилась.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем "американских зеленый" США подорожал на 6 копеек. Стоимость доллара в пятницу составляет 27 гривен 15 копеек.

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      Между тем цена европейской валюты почти не изменилась. За нее украинцы 15 февраля должны будут заплатить на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день, – 30 гривен 60 копеек.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта НБУ Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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