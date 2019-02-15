Курс валют на 15 февраля: Доллар немного вырос, евро – почти без изменений
На пятницу, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар немного прибавил, а цена евро почти не изменилась.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем "американских зеленый" США подорожал на 6 копеек. Стоимость доллара в пятницу составляет 27 гривен 15 копеек.
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Между тем цена европейской валюты почти не изменилась. За нее украинцы 15 февраля должны будут заплатить на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день, – 30 гривен 60 копеек.
Источник: 24 канал
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