Курс валют на 15 марта: доллар и евро синхронно подорожали

В четверг, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар и европейская валюта прибавили в цене по 10 копеек.

Как сказано на официальном сайте госрегулятора, доллар немного подорожал по сравнению с прошлым банковским днем. В среду, 14 марта, официальный курс доллара составил 25, 91 гривны.

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Поэтому в четверг, 15 марта, американская валюта выросла на 10 копеек и стоит 26,01 гривны.

При этом евро продолжает стремительно расти. По сравнению со средой, 14 марта, европейская валюта прибавила еще 10 копеек. Таким образом, евро сейчас стоит 32,17 гривны.