11:07
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, 14 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Курс валют на 15 марта: доллар и евро синхронно подорожали

436 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 15 марта
Курс валют НБУ на 15 марта / xm.com

В четверг, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар и европейская валюта прибавили в цене по 10 копеек.

Как сказано на официальном сайте госрегулятора, доллар немного подорожал по сравнению с прошлым банковским днем. В среду, 14 марта, официальный курс доллара составил 25, 91 гривны.

Читайте также: Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения

Поэтому в четверг, 15 марта, американская валюта выросла на 10 копеек и стоит 26,01 гривны.

При этом евро продолжает стремительно расти. По сравнению со средой, 14 марта, европейская валюта прибавила еще 10 копеек. Таким образом, евро сейчас стоит 32,17 гривны.

Теги: Новости Украины НБУ Доллар-Гривна евро Валюта Курсы валют Гривна Доллар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
сегодня, 10:30 Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
299
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
сегодня, 10:19 Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
238
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук