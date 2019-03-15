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      Курс валют на 15 марта: доллар подорожал, евро – без изменений

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      Курс валют НБУ на сегодня 15.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 15 марта:как изменилась цена доллара и евро / talks.su

      На пятницу, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты несколько выросла, в то же время европейской не изменилась.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 15 марта цена американского доллара составит 26,72 гривны.

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      Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то его цена не изменилась, если сравнивать с курсом на четверг.

      Следовательно, в пятницу европейская валюта также будет стоить 30,18 гривны.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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