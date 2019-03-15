Курс валют на 15 марта: доллар подорожал, евро – без изменений
На пятницу, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты несколько выросла, в то же время европейской не изменилась.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 15 марта цена американского доллара составит 26,72 гривны.
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Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его цена не изменилась, если сравнивать с курсом на четверг.
Следовательно, в пятницу европейская валюта также будет стоить 30,18 гривны.
Источник: 24 Канал
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