Курс валют на 15 апреля: евро стабильно, но доллар к гривне заметно упал
На понедельник, 15 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская национальная валюта заметно окрепла относительно доллара относительно евро же – осталась стабильной.
По данным официального сайта НБУ, американский доллар потерял в цене аж 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Поэтому в понедельник, 15 апреля, за "зеленый" придется выложить 26 гривен 71 копейку.
Европейская валюта подорожала – но только на 2 копейки. Она будет стоить 30 гривен 24 копейки.
Источник: 24 канал
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