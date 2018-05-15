Курс валют на 15 мая: евро существенно подорожал

На вторник, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта несколько подешевела, зато европейская существенно прибавила в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 15 мая цена американского доллара составит 26,17 гривны.

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Заметим, что это на две копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он наоборот подорожал – плюс 11 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 14 мая.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,37 гривны.