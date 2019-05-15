Курс валют на 15 мая: гривня ослабила позиции относительно доллара и евро

На среду, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.

Согласно данных государственного регуляторного органа, 15 мая цена американского доллара составит 26,16 гривны. Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене 5 копеек. Что касается евро, то его стоимость также незначительно выросла – плюс 1 копейка, если сравнивать с курсом на вторник. Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 29,37 гривны.