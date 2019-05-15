Курс валют на 15 мая: гривня ослабила позиции относительно доллара и евро
На среду, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.
Согласно данных государственного регуляторного органа, 15 мая цена американского доллара составит 26,16 гривны.
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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене 5 копеек.
Что касается евро, то его стоимость также незначительно выросла – плюс 1 копейка, если сравнивать с курсом на вторник.
Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 29,37 гривны.
Источник: 24 канал
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