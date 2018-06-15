Курс валют на 15 июня: евро несколько вырос, доллар также прибавил в цене
На пятницу, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар вырос в цене, подорожание главной европейской валюты незначительное.
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Официальный сайт НБУ сообщает, что в пятницу, 15 июня, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 21 копейку. Это на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Наблюдается незначительный рост главной европейской валюты, которая подорожала в цене на 2 копейки относительно украинской гривны и 15 июня ее можно приобрести за 30 гривен 75 копеек.
Источник: 24 Канал
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