Курс валют на 15 июня: евро несколько вырос, доллар также прибавил в цене

На пятницу, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар вырос в цене, подорожание главной европейской валюты незначительное.

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Официальный сайт НБУ сообщает, что в пятницу, 15 июня, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 21 копейку. Это на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наблюдается незначительный рост главной европейской валюты, которая подорожала в цене на 2 копейки относительно украинской гривны и 15 июня ее можно приобрести за 30 гривен 75 копеек.