09:38
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Курс валют на 15 июня: евро несколько вырос, доллар также прибавил в цене

116 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 15 июня
Курс валют НБУ на 15 июня / УНИАН

На пятницу, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар вырос в цене, подорожание главной европейской валюты незначительное.

Читайте также: Почему власть не хочет вводить налог

Официальный сайт НБУ сообщает, что в пятницу, 15 июня, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 21 копейку. Это на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наблюдается незначительный рост главной европейской валюты, которая подорожала в цене на 2 копейки относительно украинской гривны и 15 июня ее можно приобрести за 30 гривен 75 копеек.

Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сегодня, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 913
Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
14 июня, 23:00 Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
232
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 июня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 1993
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
14 июня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 281
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
14 июня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 312
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук