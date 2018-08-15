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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Курс валют на 15 августа: американская и европейская валюта заметно выросли в цене

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Курс валют НБУ на 15 августа
Курс валют НБУ на 15 августа / znaj.ua

На среду, 15 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта продолжает существенно прибавлять в цене, евро также существенно подорожало.

По данным Национального банка Украины в среду, 15 августа, американский доллар вырастет на 11 копеек.

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Так, стоимость доллара составит 27 гривен 45 копеек.

В свою очередь евро будет стоить 31 гривну 31 копейку, что на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна евро Доллар Валюта Курсы валют НБУ
Источник: 24 канал
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