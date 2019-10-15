08:51
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Курс валют на 15 октября: доллар и евро держат позиции

      27 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 15 октября 2019
      Курс валют НБУ на 15 октября / pixabay.com

      На вторник, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Цена "американского зеленого" практически не изменилась, а евро – немного возросла.

      Согласно данным НБУ, во вторник, 15 октября, один американский доллар будет стоить 24 гривны 54 копейки.

      Знайте больше: В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский

      Это только на одну копейку больше, как и в предыдущий банковский день.

      Стоимость европейской валюты выросла активнее – на 4 копейки. За него нужно будет отдать 27 гривен 10 копеек.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 15 октября: не поверите, но – сухо, солнечно и тепло
      сегодня
      241
      Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      сегодня , 07:43 Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      Михайло Гема 1865
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      14 октября , 22:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 651
      О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      14 октября , 18:14 О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      Катерина Козачинська 819
      Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: полное видео
      14 октября , 16:17 Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: полное видео
      Олесь Друкач 1098
      Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      14 октября , 16:00 Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      Злой Одессит 2868
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук