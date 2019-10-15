Курс валют на 15 октября: доллар и евро держат позиции

На вторник, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Цена "американского зеленого" практически не изменилась, а евро – немного возросла.

Согласно данным НБУ, во вторник, 15 октября, один американский доллар будет стоить 24 гривны 54 копейки.

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Это только на одну копейку больше, как и в предыдущий банковский день.

Стоимость европейской валюты выросла активнее – на 4 копейки. За него нужно будет отдать 27 гривен 10 копеек.