Курс валют на 16 января: доллар и евро несколько подорожали

В среду, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта немного прибавили в цене, причем первая – существеннее.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 16 января цена американского доллара составит 28,17 гривны.

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Заметим, что это на 15 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он тоже подорожал, однако уже не так существенно – всего на 5 копеек, если сравнивать с курсом на вторник.

Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 32,18 гривны.