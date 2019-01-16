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      Курс валют на 16 января: доллар и евро несколько подорожали

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      Курс валют НБУ на сегодня 16.01.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют от НБУ на 16 января: доллар и евро прибавили в цене / CNBC

      В среду, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта немного прибавили в цене, причем первая – существеннее.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 16 января цена американского доллара составит 28,17 гривны.

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      Заметим, что это на 15 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он тоже подорожал, однако уже не так существенно – всего на 5 копеек, если сравнивать с курсом на вторник.

      Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 32,18 гривны.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Валюта Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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