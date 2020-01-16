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      Курс валют на 16 января: доллар немного упал в цене, однако евро добавил

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      Каким будет курс валют от НБУ 16 января / isorepublic.com

      На четверг, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта несколько упала в цене, однако европейская немного добавила.

      Каким будет курс доллара по отношению к гривне

      Как сообщает НБУ на своем официальном сайте, в четверг за один американский доллар придется выложить 23,98 гривны. Это на 4 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Интересно! Почему гривна укрепляется: объяснение МВФ

      Отметим, что с конца осени – начала зимы активно укреплялась гривна, а доллар, со своей стороны, подешевел до 23,3 гривны за единицу. Правда, в период праздников и выходных ситуация резко изменилась, и доллар подорожал. Среди причин называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов. Также на ситуацию могло повлиять и то, что в настоящее время экономика Украины работала не на полную. В начале 2019 года один американский доллар стоил 27 гривен.

      Что касается прогнозов на 2020 год, то американская валюта для украинцев будет стоить примерно на уровне тех же 27 гривен.

      Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет в таких пределах – 27 гривен за доллар. Также сейчас все такое прогнозируют, и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,
      пояснил в комментарии 24 канала экономический эксперт Сергей Головнев.

      валюта гривня долар курс нбу
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Каким будет курс евро по отношению к гривне

      Если сравнивать с курсом на среду, 15 января, евро наоборот немного прибавил в цене. Так, европейская валюта подорожала на 5 копеек, и теперь ее цена составит 26,73 гривны. Примечательно, что дорожала она и в предыдущий банковский день.

      В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 27 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

      ​Кстати! Наличный курс валют 15 января: купить валюту стало дешевле

      От начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривни за единицу. Правда, 10 января он вырос до 26,8 гривны. Потом немного упал, но 15 числа снова поднялся до 26,69 за единицу.

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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Валюта Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро
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