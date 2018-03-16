Курс валют на 16 марта: доллар и евро продолжают резко дорожать
На пятницу, 16 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
По данным Национального банка Украины, обе мировые валюты прибавили в цене по отношению к гривне. Так, доллар вырос сразу на 26 копеек. 16 марта его официальный курс составит 26,27 гривен
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Почти идентично в цене добавила валюта Европейского союза. На 16 марта ее цена по отношению к гривне составляла 32,42 гривны, что на 25 копеек больше, чем за день до этого.
Источник: 24 Канал
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