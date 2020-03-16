Курс валют на 16 марта: доллар немного подорожал, евро – стабильный

На понедельник, 16 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта немного подорожала, тогда как главная валюта Евросоюза практически не потеряла в цене.

Согласно данным на сайте НБУ, 16 марта за один американский доллар придется заплатить 26 гривен 1 копейку. По сравнению с предыдущим банковским днем ​​"зеленый" подорожал на 16 копеек. Заметим, что еще 12 марта его стоимость составляла 25 гривен 62 копейки.

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В то же время европейская валюта наконец прекратила дорожать и даже немного потеряла в цене. Стоимость евро снизилась на 5 копейки и теперь составляет 29 гривен. Тогда как 13 марта – 29 гривен и 5 копеек.

Почему курс валют рос на прошлой неделе

На это повлияло сразу несколько факторов. В НБУ объяснили, что колебания стоимости валюты является следствием психологических факторов и являются краткосрочными.

В Нацбанке уверены, что колебания вызвали:

послепраздничные дни;

резкая вспышка коронавируса в мире;

обвал мировых фондовых рынков;

падение цен на нефть более чем на 30%.

Для предотвращения "расшатывание" курса НБУ активно продавал международные резервы. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк продал всего 907 миллионов долларов.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Что известно падение курса гривны?

На началу 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а за один евро нужно было выложить 26,4-26,5 гривны. Валюта существенно начала дорожать начиная с 25 февраля на фоне эпидемии коронавируса.



Теперь же в обменниках предлагают курс более чем 26 гривен за доллар (покупка – продажа). Евро, в свою очередь, вырос до более 29 гривен за единицу. Последний раз такими показателями валюта отмечалась в августе 2019 года.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2019 году / Инфографика 24 канала