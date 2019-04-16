Курс валют на 16 апреля: доллар существенно прибавил, евро не отстает
На вторник, 16 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 16 апреля цена американского доллара составит 26,81 гривны.
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Заметим, что это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его стоимость также увеличилась, если сравнивать с курсом на понедельник, но уже на 9 копеек.
Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,33 гривны.
Источник: 24 канал
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