Курс валют на 16 мая: евро падает в цене

На среду, 16 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта незначительно подорожала, а вот евро существенно упал в цене.

По данным государственного регуляторного органа, 16 мая цена американского доллара составит 26,21 гривны. Читайте также: Как Евросоюз будет противостоять экономическому давлению США Отметим, что это на 4 копейки больше, чем предыдущего банковского дня. Европейская валюта наоборот падает в цене – минус 23 копейки, если сравнивать с курсом на вторник, 15 мая. Так, евро будет стоить 31 гривну 14 копеек.