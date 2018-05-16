Курс валют на 16 мая: евро падает в цене
На среду, 16 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта незначительно подорожала, а вот евро существенно упал в цене.
По данным государственного регуляторного органа, 16 мая цена американского доллара составит 26,21 гривны.
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Отметим, что это на 4 копейки больше, чем предыдущего банковского дня.
Европейская валюта наоборот падает в цене – минус 23 копейки, если сравнивать с курсом на вторник, 15 мая.
Так, евро будет стоить 31 гривну 14 копеек.
Источник: 24 Канал
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