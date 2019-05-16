Курс валют на 16 мая: гривна продолжает падать

На четверг, 16 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты выросли в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, "зеленый" прибавил в цене сразу 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю Поэтому в четверг за доллар придется выложить 26 гривен 37 копеек. Евро подорожало на 12 копеек, и будет стоить 29 гривен 49 копеек.