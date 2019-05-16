Курс валют на 16 мая: гривна продолжает падать
На четверг, 16 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты выросли в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, "зеленый" прибавил в цене сразу 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
Поэтому в четверг за доллар придется выложить 26 гривен 37 копеек.
Евро подорожало на 12 копеек, и будет стоить 29 гривен 49 копеек.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников12 августа 2015 , 12:25
Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко24 мая 2017 , 12:20
В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz25 октября 2018 , 09:50
Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам8 декабря 2018 , 07:10