Курс валют на 16 июля:евро продолжает дешеветь
На понедельник, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Как сообщается на сайте НБУ, официальный курс евро в понедельник, 16 июля, составит 30 гривен 54 копейки. По сравнению с предыдущим банковским днем, это на 3 копейки дешевле.
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Курс американской валюты в этот день составит 26 гривен 23 копейки.
Источник: 24 канал
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