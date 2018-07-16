Курс валют на 16 июля:евро продолжает дешеветь

На понедельник, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как сообщается на сайте НБУ, официальный курс евро в понедельник, 16 июля, составит 30 гривен 54 копейки. По сравнению с предыдущим банковским днем, это на 3 копейки дешевле.

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Курс американской валюты в этот день составит 26 гривен 23 копейки.