Курс валют на 16 августа:евро существенно потерял в цене
На четверг, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна укрепилась относительно евро и доллара.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Читайте также: Наличный курс валют 15 августа: доллар продолжает расти
Американский доллар потерял в цене по сравнению со вторником, 15 августа, 1 копейку и остановился на уровне 27 гривен 44 копейки.
Зато евро подешевел на четверть гривны и будет стоить 31 гривну 7 копеек.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Мощный ливень в Киеве: в столице борются с последствиями непогоды, движение транспорта измененосегодня, 09:58
-
Главные новости 15 августа: Стрельба в Киеве, ДТП на Житомирщине и санкции Украины против Россиисегодня, 08:00
-
У Путина новая стратегия: екперт раскрыл коварные планы Кремлясегодня, 07:02
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Найем пишет о готовности "Народного фронта" "слить" Яценюка, Аваков отрицает14 февраля 2016 , 23:23
В Москве подписан ряд двусторонних документов между Россией и Украиной17 декабря 2013 , 17:12 22
Маркевич вызвал настоящий фурор на тренировке сборной Украины15 ноября 2016 , 14:41
Агент Зозули сделал неожиданное заявление о будущем украинца в Испании7 февраля 2017 , 19:01