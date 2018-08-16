Курс валют на 16 августа:евро существенно потерял в цене

На четверг, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна укрепилась относительно евро и доллара.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Американский доллар потерял в цене по сравнению со вторником, 15 августа, 1 копейку и остановился на уровне 27 гривен 44 копейки.

Зато евро подешевел на четверть гривны и будет стоить 31 гривну 7 копеек.