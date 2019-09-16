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      Курс валют на 16 сентября: доллар дешевеет, евро – резко подорожал

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 16 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 16 сентября / GettyImages

      В понедельник, 16 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта продолжает терять в цене, зато европейская – подорожала.

      Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 16 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 71 копейку.

      Важно: Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться​

      Это на 12 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 13 сентября.

      В то же время, главная валюта Евросоюза впервые за несколько дней начала дорожать по отношению к гривне и поднялась в цене аж на 20 копеек.

      Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 27 гривен 42 копейки.

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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро Гривна
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