Курс валют на 16 сентября: доллар дешевеет, евро – резко подорожал
В понедельник, 16 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта продолжает терять в цене, зато европейская – подорожала.
Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 16 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 71 копейку.
Важно: Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться
Это на 12 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 13 сентября.
В то же время, главная валюта Евросоюза впервые за несколько дней начала дорожать по отношению к гривне и поднялась в цене аж на 20 копеек.
Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 27 гривен 42 копейки.
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