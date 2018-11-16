Курс валют на 16 ноября: доллар и евро теряют в цене
В пятницу, 16 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта несколько подешевели.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 16 ноября цена американского доллара составит 27,77 гривны.
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Заметим, что это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он тоже подешевел, если сравнивать с курсом на четверг, правда уже на 5 копеек.
Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 31,40 гривны.
Источник: 24 Канал
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