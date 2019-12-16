Курс валют на 16 декабря: доллар дешевеет, евро – дорожает
На понедельник, 16 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта продолжает терять в цене, а европейская – дорожает.
Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 16 декабря цена американского "зеленого" составит 23 гривны 50 копеек.
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Это на 6 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 13 декабря.
Главная валюта Евросоюза продолжает дорожать и за выходные прибавила в цене по отношению к гривне 2 копейки.
Поэтому в понедельник за один евро придется отдать 26 гривен 26 копеек.
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