Курс валют на 16 декабря: доллар дешевеет, евро – дорожает

На понедельник, 16 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта продолжает терять в цене, а европейская – дорожает.

Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 16 декабря цена американского "зеленого" составит 23 гривны 50 копеек.

Узнайте больше: 20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов

Это на 6 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 13 декабря.

Главная валюта Евросоюза продолжает дорожать и за выходные прибавила в цене по отношению к гривне 2 копейки.

Поэтому в понедельник за один евро придется отдать 26 гривен 26 копеек.