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      Курс валют на 16 декабря: доллар дешевеет, евро – дорожает

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      Курс валют НБУ на 16 декабря / rawpixel.com

      На понедельник, 16 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта продолжает терять в цене, а европейская – дорожает.

      Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 16 декабря цена американского "зеленого" составит 23 гривны 50 копеек.

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      Это на 6 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 13 декабря.

      Главная валюта Евросоюза продолжает дорожать и за выходные прибавила в цене по отношению к гривне 2 копейки.

      Поэтому в понедельник за один евро придется отдать 26 гривен 26 копеек.

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      14440
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Гривна НБУ Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
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