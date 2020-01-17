Курс валют на 17 января: гривна ощутимо обвалилась

На пятницу, 17 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Западные валюты ощутимо прибавляют в цене на фоне стремительного падения гривны.

По прогнозу НБУ, перед выходными один доллар будет стоить 24 гривны 9 копеек.

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Таким образом "вечнозеленый" прибавит в цене сразу 7 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 16 января. Более того, доллар снова достиг отметки выше 24 гривен.

Еще ощутимее подорожала главная валюта Евросоюза – сразу на 17 копеек. В пятницу, 17 января, за один евро придется заплатить 26 гривен 90 копеек.

Как меняется курс валют с начала 2020 года?

От начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 30-50 копеек.

Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

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Согласно октябрьским макроэкономическим прогнозам Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.



Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала