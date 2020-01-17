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      Курс валют на 17 января: гривна ощутимо обвалилась

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      Каким будет курс валют от НБУ 17 января / stockvault.net

      На пятницу, 17 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Западные валюты ощутимо прибавляют в цене на фоне стремительного падения гривны.

      По прогнозу НБУ, перед выходными один доллар будет стоить 24 гривны 9 копеек.

      Интересно: Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist

      Таким образом "вечнозеленый" прибавит в цене сразу 7 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 16 января. Более того, доллар снова достиг отметки выше 24 гривен.

      Еще ощутимее подорожала главная валюта Евросоюза – сразу на 17 копеек. В пятницу, 17 января, за один евро придется заплатить 26 гривен 90 копеек.

      Как меняется курс валют с начала 2020 года?

      От начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 30-50 копеек.

      Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

      Узнайте больше: Почему гривна укрепляется: объяснение МВФ

      Согласно октябрьским макроэкономическим прогнозам Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

      курс валют, середньорічний курс гривні
      Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро
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