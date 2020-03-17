Курс валют на 17 марта: евро и доллар подорожали аж на полгривны

На вторник, 17 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Так, за день и доллар, и евро выросли на целых 50 копеек, то есть полгривны.

По сравнению с предыдущим банковским днем, согласно данным сайта НБУ, "зеленый" подорожал на 51 копейку. 17 марта за один доллар нужно заплатить 26 гривен 52 копейки. Заметим, что еще 12 марта его стоимость составляла всего 25 гривен 62 копейки.

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На столько же подорожал и евро, и стоит 29 гривен 52 копейки за один евро.

Что известно о падении курса гривны?

На начало 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. Валюта существенно начала дорожать начиная с 25 февраля на фоне эпидемии коронавируса.



Теперь же в обменниках предлагают курс более чем 26 гривен за доллар (покупка – продажа). Евро, в свою очередь, вырос до более 29 гривен за единицу. Последний раз такими показателями валюта отмечалась в августе 2019 года.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2019 году / Инфографика 24 канала