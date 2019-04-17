Курс валют на 17 апреля: гривна окрепла и относительно евро, и доллара, но не существенно

На среду, 17 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость американской и европейской валют несколько упала.

Национальный банк Украины на официальном сайте указал, что 17 апреля цена американского доллара составит 26,72 гривны.

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Это лишь на 9 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Стоимость евро также уменьшилась, если сравнивать с курсом на вторник, но – уже на 12 копеек.

Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 30,21 гривны.