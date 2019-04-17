10:25
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Курс валют на 17 апреля: гривна окрепла и относительно евро, и доллара, но не существенно

      170 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 17.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют от НБУ на 17 апреля / https://ua.news

      На среду, 17 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость американской и европейской валют несколько упала.

      Национальный банк Украины на официальном сайте указал, что 17 апреля цена американского доллара составит 26,72 гривны.

      Читайте также: Назвали самые дорогие украинские бренды: интересный список

      Это лишь на 9 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Стоимость евро также уменьшилась, если сравнивать с курсом на вторник, но – уже на 12 копеек.

      Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 30,21 гривны.

      blog_ava
      Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
      сегодня
      814
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      сегодня , 10:02 Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      Світлана Попова 104
      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      сегодня , 08:40 Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      Олексій Чибісов 599
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 07:40 "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      518
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 апреля , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 795
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Председатель НАПК получила 100 тысяч гривен "на оздоровление"
       9 октября 2017 , 18:30
      "Убью того, кто сливает матчи", – тренер-иностранец в УПЛ
       24 августа 2018 , 23:41
      Почему Audi – это Horch: как стать успешным по решению суда
       28 февраля , 11:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук