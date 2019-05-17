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      Курс валют на 17 мая: доллар подешевел, евро прибавил в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 17.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 17 мая / glavred.info

      На пятницу, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько потеряла в цене, зато европейская наоборот подорожала.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 17 мая цена американского доллара составит 26,34 гривны.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 3 копейки.

      Что касается евро, то его стоимость наоборот выросла, правда незначительно – плюс 2 копейки, если сравнивать с курсом на четверг, 16 мая.

      Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,51 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Доллар Доллар-Гривна Евро Курсы валют Валюта Гривна
      Источник: 24 канал
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