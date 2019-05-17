Курс валют на 17 мая: доллар подешевел, евро прибавил в цене

На пятницу, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько потеряла в цене, зато европейская наоборот подорожала.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 17 мая цена американского доллара составит 26,34 гривны.

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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 3 копейки.

Что касается евро, то его стоимость наоборот выросла, правда незначительно – плюс 2 копейки, если сравнивать с курсом на четверг, 16 мая.

Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,51 гривны.