Курс валют на 17 мая: доллар подешевел, евро прибавил в цене
На пятницу, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько потеряла в цене, зато европейская наоборот подорожала.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 17 мая цена американского доллара составит 26,34 гривны.
Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 3 копейки.
Что касается евро, то его стоимость наоборот выросла, правда незначительно – плюс 2 копейки, если сравнивать с курсом на четверг, 16 мая.
Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,51 гривны.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Видите в Балаклаве — тяните в военкомат, — Москаль раздает указания закарпатцам17 июля 2015 , 20:52
Как развивались ночные события в Святошино7 сентября 2016 , 10:31 1
Летом грузовики берут неохотно2 августа 2018 , 14:40
В Киеве на месяц ограничат движение по Южному мосту2 августа 2018 , 16:30