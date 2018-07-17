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Курс валют на 17 июля: евро сильно подорожал, доллар немного подешевел

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Курс валют НБУ на 17 июля
Курс валют НБУ на 17 июля / lerevenu.com

На вторник, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Так, по данным НБУ, во вторник, 17 июля, официальный курс евро составит 30 гривен 71 копейку.

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Это сразу на 17 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Относительно доллара США – то его официальный курс во вторник опустится на 3 копейки – до 26 гривен 20 копеек.

Теги: Новости Украины НБУ евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
Источник: 24 канал
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