Курс валют на 17 августа: доллар и евро стремительно ползут вверх
На пятницу, 17 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Ведущие мировые валюты существенно прибавили в цене.
Так, по данным НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США подскочил сразу на 23 копейки.
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17 августа его официальный курс составляет 27 гривен 67 копеек, хотя в обменниках он уже преодолел отметку в 28 гривен.
Евро также не отстает: за сутки основная европейская валюта прибавила в цене сразу 39 копеек.
В пятницу НБУ зафиксировал курс евро на отметке 31 гривна 46 копеек.
Источник: 24 канал
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