Курс валют на 17 сентября: доллар дорожает, евро – начало дешеветь

На вторник, 17 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта начала дорожать в цене, зато европейская – подешевела.

Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 17 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 77 копеек.

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Это на 6 копеек дороже, чем было предыдущего банковского дня – 16 сентября.

В то же время, главная валюта Евросоюза начала терять в цене по отношению к гривне и подешевела на 9 копеек.

Поэтому, во вторник за один евро придется отдать 27 гривен 33 копейки.