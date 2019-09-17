Курс валют на 17 сентября: доллар дорожает, евро – начало дешеветь
На вторник, 17 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта начала дорожать в цене, зато европейская – подешевела.
Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 17 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 77 копеек.
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Это на 6 копеек дороже, чем было предыдущего банковского дня – 16 сентября.
В то же время, главная валюта Евросоюза начала терять в цене по отношению к гривне и подешевела на 9 копеек.
Поэтому, во вторник за один евро придется отдать 27 гривен 33 копейки.
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