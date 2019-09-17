09:13
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Курс валют на 17 сентября: доллар дорожает, евро – начало дешеветь

      160 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 17 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 17 сентября / unsplash.com

      На вторник, 17 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта начала дорожать в цене, зато европейская – подешевела.

      Нацбанк на своем официальном сайте сообщает, что 17 сентября цена американского доллара составит 24 гривны 77 копеек.

      Вам будет интересно: Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

      Это на 6 копеек дороже, чем было предыдущего банковского дня – 16 сентября.

      В то же время, главная валюта Евросоюза начала терять в цене по отношению к гривне и подешевела на 9 копеек.

      Поэтому, во вторник за один евро придется отдать 27 гривен 33 копейки.

      blog_ava
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      сегодня
      4506
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      сегодня , 09:05 Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      4503
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сегодня , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 263
      Как Путин проиграл Навальному
      сегодня , 01:00 Как Путин проиграл Навальному
      Іван Яковина 333
      Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      16 сентября , 22:00 Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 871
      Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы
      16 сентября , 21:05 Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы
      Світлана Попова 594
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук