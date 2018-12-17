Курс валют НБУ на сегодня 17.12.2018: курс доллара, курс евро

Курс валют на 17 декабря: евро существенно потерял в цене, доллар еще держится
На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Последняя существенно подешевела, а вот "зеленый" сдавать позиции не хочет.
Так, согласно информации на официальном сайте НБУ, по состоянию на 17 декабря доллар сбросил в цене, но немного – всего 3 копейки.
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Теперь за одну единицу американской валюты нужно заплатить 27 гривен 83 копейки.
А вот евро потерял в цене аж 27 копеек. За него придется выложить 31 гривну 41 копейку.
Источник: 24 Канал
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