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      Курс валют на 17 декабря: евро существенно потерял в цене, доллар еще держится

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      Курс валют НБУ на сегодня 17.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 17 декабря / 34.ua

      На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Последняя существенно подешевела, а вот "зеленый" сдавать позиции не хочет.

      Так, согласно информации на официальном сайте НБУ, по состоянию на 17 декабря доллар сбросил в цене, но немного – всего 3 копейки.

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      Теперь за одну единицу американской валюты нужно заплатить 27 гривен 83 копейки.

      А вот евро потерял в цене аж 27 копеек. За него придется выложить 31 гривну 41 копейку.

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 Канал
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