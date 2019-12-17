Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться

На вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно, но потеряли в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта потеряла в цене всего 1 копейку. Поэтому стоимость доллара США во вторник составляет 23 гривны 49 копеек.

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Между тем европейская валюта подешевела чуть больше – на 8 копеек. Так, теперь евро стоит 26 гривен 18 копеек.