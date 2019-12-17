Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться
На вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно, но потеряли в цене.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта потеряла в цене всего 1 копейку. Поэтому стоимость доллара США во вторник составляет 23 гривны 49 копеек.
Узнайте, в какой валюте лучше хранить деньги: мнение украинцев
Между тем европейская валюта подешевела чуть больше – на 8 копеек. Так, теперь евро стоит 26 гривен 18 копеек.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии