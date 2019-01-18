Курс валют на 18 января: евро немного подорожал, доллар не отстает

В пятницу, 18 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта немного прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 января цена американского доллара составит 28,03 гривны.

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Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал, однако уже посущественней – плюс 5 копеек, если сравнивать с курсом на четверг.

Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 31,95 гривны.