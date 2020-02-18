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      Курс валют на 18 февраля: доллар – без изменений, евро поднялся вверх

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      Каким будет курс валют от НБУ 18 февраля / 24 Канал

      На вторник, 18 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта осталась без изменений, зато европейская немного прибавила.

      Каким будет курс доллара к гривне

      По информации пресс-службы НБУ, 18 февраля стоимость одного американского доллара составит 24,45 гривны. Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, позиции доллара не изменились. Примечательно, что доллар в понедельник, 17 февраля, упал на 2 копейки.

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      Заметим, что в 2020 году американская валюта в основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны, а за некоторое время – и в 25 гривен. С 5 февраля доллар с определенными колебаниями начал падать. В конце 2019 года единица американской валюты стоила минимум 23,3 гривны.

      Каким будет курс евро к гривне

      Если сравнивать с курсом на 17 февраля, европейская валюта, в отличие от американской, немного прибавила в цене в гривне, но не существенно. Согласно данным НБУ, евро укрепился на 1 копейку и теперь будет стоить 26,5 гривны за единицу. Интересно, что в предыдущий банковский день евро обесценился аж на 9 копеек.

      В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты нужно было выложить 25,98 гривны. С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4-26,5 гривны за единицу.

      Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конечном итоге европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. Далее евро то поднимался, то падал, но оставался на уровне свыше 27 гривен за единицу. Нынешнее же падение евро стартовало 5 февраля, когда он достиг показателя в 27,46 гривны.

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      Почему гривна падала в начале 2020-го

      Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре-декабре, а в январе 2020 года.

      В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году это не произошло. Через хороший урожай заходили много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин являются очень низкими. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны в начале 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.

      В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержания курса гривны. Также в Нацбанке убеждают, что угроз для обесценивания гривны нет, и гривна продолжит укрепляться в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Гривна Валюта Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Евро
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