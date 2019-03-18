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      Курс валют на 18 марта: доллар и евро резко выросли

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      Курс валют НБУ на сегодня 18.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 18 марта / gettyimages.com

      На понедельник, 18 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно прибавили в цене.

      Как на своем сайте сообщает НБУ, 18 марта цена американского доллара составит 27 гривен и 1 копейку.

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      Отметим, что это на 30 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

      С европейской валютой такая же ситуация. Она подорожала еще больше – на 37 копеек. Теперь за евро придется отдать 30 гривен и 54 копейки.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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