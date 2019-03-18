Курс валют на 18 марта: доллар и евро резко выросли
На понедельник, 18 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно прибавили в цене.
Как на своем сайте сообщает НБУ, 18 марта цена американского доллара составит 27 гривен и 1 копейку.
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Отметим, что это на 30 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
С европейской валютой такая же ситуация. Она подорожала еще больше – на 37 копеек. Теперь за евро придется отдать 30 гривен и 54 копейки.
Источник: 24 канал
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