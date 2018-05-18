Курс валют на 18 мая: доллар упал, а евро вырос

На пятницу, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта несколько подешевела, а европейская подорожала.

По информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 2 копейки. Поэтому в пятницу стоимость американской валюты составляет 26 гривен 18 копеек.

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Между тем европейская валюта прибавила в цене 3 копейки. Так, 18 мая 1 евро можно приобрести за 30 гривен 91 копейку.