Курс валют на 18 июня: евро сдал позиции, доллар прибавил в цене

На понедельник, 18 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта несколько прибавила в цене, зато европейская существенно подешевела.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 июня цена американского доллара составит 26,32 гривны.

Читайте также: Почему курс доллара ниже, чем прогнозировали: Данилюк разъяснил ситуацию

Заметим, что это на 11 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он наоборот подешевел, причем существенно – минус 23 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу, 15 июня.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,52 гривны.